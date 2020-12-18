Визажистка из Казани рассказала, что Бузова заставила ее работать на коленях

Фото: @elmira_pervakova

Визажистка из Казани Эльмира Первякова рассказала о своем опыте работы с артисткой Ольгой Бузовой. Она рассказала, что звезда заставила ее встать на колени, чтобы накрасить ее.

Случай произошел 3 года назад. Организаторы пригласили Эльмиру Первякову нанести звезде макияж бесплатно — за фото. Девушка согласилась ради своего портфолио. Однако столкнулась с хамством.

«Увидев высокий барный стул, на котором я планировала ее красить, она начала нервно кричать своим: «Я не буду на этом сидеть! Принесите нормальный стул!» Поэтому красить на высоком сиденьи мне не удалось, пришлось стоять на коленках и красить в три погибели», — рассказала девушка, добавив, что ее считали исключительно «обслугой».



По словам визажистки, во время работы в таком положении певица требовала «чего покрепче» и курила кальян, мешая выполнять ей свою работу.

Отметим, что в последний раз Бузова была в Казани в октябре 2019 года.

Ольга Плешкова