Эксперты рассказали о потенциально опасных расширениях для браузеров
Около 30 расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут содержать вредоносное ПО, из-за них во всем мире могут пострадать около 3 млн человек. Об этом говорится в сообщении компании Avast.
Эти расширения помогают загружать видео с популярных платформ. В браузере Google Chrome это: Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unblock. В списке есть несколько расширений для браузера Microsoft Edge.
Каждый раз, при нажатии на ссылку, расширения отправляют информацию о щелчке на командный сервер злоумышленника. Хакер может дополнительно отправить команду для перенаправления человека с реальной ссылки на новый захваченный URL-адрес и только потом отправляет жертву на тот сайт, на который она изначально планировала.
Компания Avast связалась с командами Microsoft и Google Chrome и сообщила о проблеме. Они сейчас изучают ее. Пользователям рекомендовали отключить или удалить эти расширения, пока проблема не будет решена, передает «РИА Новости».
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