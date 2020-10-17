Эксперт рассказал, почему новый компьютер может тормозить
Почему может тормозить новый компьютер, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Среди причин может быть обычный обман — недобросовестные продавцы могут подложить покупателю компьютер с более старыми деталями, чем заявлено.
«Если компьютер новый и характеристики такие же, как и заявлялось, есть еще несколько возможных причин. Самая очевидная — отсутствие антивирусной программы привело к тому, что компьютер оказался заражен», — приводит слова эксперта «Прайм».
Еще среди причин торможения процессов — одновременная автозагрузка множества программ: вначале техника работает слабо из-за необходимости запустить все и сразу, а потом, работая скрыто, ПО будет тянуть ресурсы.
Эксперт объяснил, что перегруженный реестр и перегруженный системный диск тоже являются причиной медленной работы техники. Самой главной причиной врач назвал перегрев — его может вызвать определенная деталь или попавшая пыль.
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