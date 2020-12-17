МЧС Татарстана сообщило подробности о пожаре в Елабуге

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Один человек погиб на пожаре в квартире в пятиэтажном доме в Елабуге. Еще одного госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 16:39. Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходило в квартире в цокольном этаже дома по улице Азина. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на пороге квартиры мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Его передали медикам. С диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести» его госпитализировали в ЦРБ Елабуги.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В дальней комнате квартиры спасатели обнаружили 43-летнего мужчину. Он погиб. В результате пожара сгорели б/у вещи и мебель в квартире 5 на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Реальное время» писало, что на месте происшествия побывали Елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев.



Татьяна Леухина