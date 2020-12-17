Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

В четверг Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 году из-за присоединения Крыма и войны на Донбассе.

В сообщении Совета ЕС говорится, что Россия не выполняет Минские соглашения.

Согласно санкциям, ряд российских компаний и банков не может получить финансовые услуги в Евросоюзе. Также запрещен импорт или экспорт оборонных товаров и товаров двойного назначения.

«Помимо экономических санкций, ЕС применяет различные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, а также на преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем», — подчеркивают в Евросовете.