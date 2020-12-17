Путин рассказал об особенностях межконфессиональных взаимоотношений в России
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал, где проходит граница свободы слова и оскорбления чувств верующих: «Я не скажу ничего нового, это же хорошо известно: там, где заканчивается твоя свобода, начинается свобода другого».
Люди всегда должны помнить о том, что оскорбление чувств верующих будет иметь ответную реакцию, но она не должна быть агрессивной, добавил президент.
Он напомнил, что в России сложилась определенная культура межконфессиональных взаимоотношений: она вырабатывалась веками, и поэтому россияне не допускают «оскорбительных выпадов» в отношении представителей других религий.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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