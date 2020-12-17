Президент КХЛ Морозов пригрозил техническими поражениями финскому «Йокериту» в случае следующих демаршей

Хоккейному клубу «Йокерит» будут засчитываться технические поражения в том случае, если игры регулярного чемпионата КХЛ вновь не состоятся по вине клуба из Хельсинки. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, финский клуб уже трижды уходил в самовольный карантин, срывая календарь гладкого чемпионата в КХЛ. В последний раз на матче в Хельсинки принимающая сторона не допустила на «Хартвалл Арену» шестерых игроков уфимского «Салавата Юлаева». Башкирский клуб без ряда ключевых игроков уступил в матче — 3:1.

«Мы прорабатывали это все, ситуацию все помнят. К сожалению, в каждой стране устанавливаются свои правила, та ситуация сложилась внезапно. В тот же день местными органами здравоохранения был остановлен финский чемпионат. Мы оперативно работали с клубами, разговаривали с «Салаватом», они были готовы выйти на игру, большая благодарность им», — отметил Морозов.

По словам Алексея Морозова, в ситуации с «Салаватом» к финской стороне не были применены санкции поскольку клуб оказался заложником ситуации в стране — местный Минздрав запретил впускать в спортивные объекты людей с сомнительными тестами.

«Мы после этой ситуации связались с Минздравом Финляндии и получили подтверждение о том, что они поменяли положение, — продолжил президент Континентальной лиги. — «Йокериту» будет разрешено проводить матчи в Финляндии, все игроки смогут участвовать, если не будет положительных тестов по прилете. Нами была подготовлена площадка для переезда финской команды в Россию, но так как власти [Финляндии] пошли на уступки, то «Йокерит» будет проводить домашние матчи дома. Повторюсь, следующие домашние матчи «Йокерит» будет проводить у себя. Мы предупредили команду, что если дальше что-то случится по вине клуба, то финнам будут засчитываться технические поражения», — заверил Морозов.

Проведя 31 игру в регулярке,«Йокерит» замыкает первую восьмерку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.