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Путин объяснил, почему понадобились поправки к Конституции России

14:03, 17.12.2020
Путин объяснил, почему понадобились поправки к Конституции России
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал, почему было необходимо изменить Конституцию РФ именно сейчас. По его словам, раньше сделать это было просто невозможно.

«Эта ситуация созрела. Мы это сделали, и сделали это своевременно», — заявил Путин.

Он поблагодарил россиян за участие в «фактически референдуме»: «Граждане стали авторами поправок к основному закону государства».

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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