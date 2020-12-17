Путин объяснил, почему понадобились поправки к Конституции России

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал, почему было необходимо изменить Конституцию РФ именно сейчас. По его словам, раньше сделать это было просто невозможно.



«Эта ситуация созрела. Мы это сделали, и сделали это своевременно», — заявил Путин.

Он поблагодарил россиян за участие в «фактически референдуме»: «Граждане стали авторами поправок к основному закону государства».

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.