Путин назвал провокацией вопрос о том, почему российские хакеры не помогли избраться Трампу

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции назвал вопрос о том, почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться на пост президента США Дональду Трампу, провокацией.

«Что касается хакеров — это не вопрос, а провокация. Россия не помогала избираться Трампу и не вмешивалась в выборы в США», — заявил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

