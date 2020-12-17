Путин назвал провокацией вопрос о том, почему российские хакеры не помогли избраться Трампу
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции назвал вопрос о том, почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться на пост президента США Дональду Трампу, провокацией.
«Что касается хакеров — это не вопрос, а провокация. Россия не помогала избираться Трампу и не вмешивалась в выборы в США», — заявил Путин.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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