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Цена биткоина обновила исторический максимум

13:02, 17.12.2020
Цена биткоина обновила исторический максимум
Фото: pixabay.com

Цена биткоина обновила исторический максимум, следует из данных торгов на бирже Coindesk.

Цена криптовалюты продолжает расти и превысила отметку $23 тыс. Это уже третий за последние сутки исторический рекорд.

Эксперты считают, что криптовалюта скоро приостановит рост и начнет консолидацию, передает «РИА Новости».

Ранее эксперт заявил, что биткоин сильно вырастет в цене после исчерпания лимита.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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