Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум, следует из данных торгов на бирже Coindesk.
Цена криптовалюты продолжает расти и превысила отметку $23 тыс. Это уже третий за последние сутки исторический рекорд.
Эксперты считают, что криптовалюта скоро приостановит рост и начнет консолидацию, передает «РИА Новости».
Ранее эксперт заявил, что биткоин сильно вырастет в цене после исчерпания лимита.
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