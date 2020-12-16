Биткоин сильно вырастет в цене после исчерпания лимита — эксперт

Стоимость биткоина еще вырастет, считает исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. По его словам, сейчас курс «битка» растет из-за интереса к новой сфере экономики.

«Люди всё больше обращают внимание на другие способы заработка, на то, куда потратить в секторе экономики, где меньше проблем... Всё больше людей пользуются этими услугами, всё больше можно услуг купить и продать, использовать все финансовые возможности», — передает слова специалиста RT.

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Также он подчеркнул, что код биткоина устроен так, что его количество ограничено. Через какое-то время произвести новую «монету» уже не получится. Это тоже повысит стоимость криптовалюты в глазах инвесторов.

Напомним, сегодня в очередной раз курс биткоина пробил верхнюю планку установив новый рекорд. Его цена сегодня достигала $20 042.