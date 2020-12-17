Путин рассказал, когда начнется реформа первичного звена здравоохранения в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции заявил, что реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года.

«Самое главное — обеспечить 100-процентную доступность граждан к медуслугам. Этим мы будем заниматься в первую очередь», — отметил глава государства.



Путин также обратил внимание, что в России следует реформировать санитарно-эпидемиологическую службу.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

