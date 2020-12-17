В Мензелинске спасли мужчину при пожаре в частном доме

Фото: МЧС по Татарстану

В Мензелинске спасли мужчину при пожаре в частном деревянном доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по Татарстану

Пожар произошел накануне около 21 часа. Прибывшие пожарные спасли 67-летнего хозяина дома, надев на него маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Пожарные смогли вывести его из задымленного помещения пристроя и передали медикам скорой помощи.

Фото: МЧС по Татарстану

В результате пожара сгорели кухня, котельная, потолочное перекрытие на общей площади 15 кв. м. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.



Фото: МЧС по Татарстану

Ранее в Татарстане на пожаре в частном доме погибла женщина.



Ольга Плешкова