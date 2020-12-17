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В Мензелинске спасли мужчину при пожаре в частном доме

08:57, 17.12.2020
В Мензелинске спасли мужчину при пожаре в частном доме
Фото: МЧС по Татарстану

В Мензелинске спасли мужчину при пожаре в частном деревянном доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по Татарстану

Пожар произошел накануне около 21 часа. Прибывшие пожарные спасли 67-летнего хозяина дома, надев на него маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Пожарные смогли вывести его из задымленного помещения пристроя и передали медикам скорой помощи.

Фото: МЧС по Татарстану

В результате пожара сгорели кухня, котельная, потолочное перекрытие на общей площади 15 кв. м. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: МЧС по Татарстану

Ранее в Татарстане на пожаре в частном доме погибла женщина.

Ольга Плешкова
ПроисшествияОбщество Татарстан
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