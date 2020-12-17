В Татарстане на пожаре в частном доме погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Биектау Рыбно-Слободского района Татарстана минувшим вечером произошел пожар в частном доме. В результате случившегося погибла женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:41. По прибытию пожарных было установлено, что горели частный дом и сарай на площади 20 кв. м. В 20:50 спасатели ликвидировали открытое горение. В 21:25 было найдено тело 63-летней женщины.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

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Татьяна Леухина