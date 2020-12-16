Сборная России прибыла в Канаду для подготовки к МЧМ. В составе четверо татарстанцев и трое уфимцев

Молодежная сборная России прилетела в канадский Эдмонтон, где она пройдет молодежный чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Ранее рейс из Финляндии был задержан, поскольку в Канаду на одном самолете летели три сборные — России, Финляндии и Швеции.



Хоккеистов российской сборной ждет четырехдневный карантин, а также тестирование на коронавирус, после чего команда под руководством Игоря Ларионова наконец-то приступит к подготовке к матчам МЧМ.

В состав отечественной «молодежки» вошли три игрока казанского «Ак Барса» — вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов. Прилетел в Канаду и воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Грошев, выступающий за СКА.

Уфимский «Салават Юлаев» делегировал в Канаду четверых хоккеистов — нападающих Родиона Амирова и Даниила Башкирова, а также защитника Шакира Мухамадуллина.

Молодежный чемпионат в Канаде стартует 25 декабря и завершится финалом 5 января.