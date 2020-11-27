В Елабуге представили нового председателя горсуда
Нового руководителя Елабужского горсуда Жанну Низамову представили сегодня коллективу начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Халиков и председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.
Кроме судей и работников аппарата в мероприятии участвовали глава района Рустем Нуриев, руководители правоохранительных органов и коллега нового председателя — глава Мензелинского райсуда Искандер Ахмитзянов.
Указ президента РФ о назначении Жанны Низамовой был подписан неделю назад.
В судебной системе она уже 20 лет. До этого 15 лет отслужила в органах внутренних дел Набережных Челнов, в том числе на должности начальника следственного отдела.
Справка
Жанна Масгутовна Низамова
- Родилась 28 ноября 1967 года в селе Варна Варненского района Челябинской области.
- Окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
- Имеет пятый квалификационный класс судьи.
- Трудовую деятельность начала с 1985 года.
- С 1986 года служила в органах внутренних дел города Набережные Челны, уволилась в должности начальника следственного отдела.
- Постановлением Государственного совета Республики Татарстан №380 от 19 октября 2000 года Ж.М. Низамова избрана мировым судьей судебного участка № 2 по Тукаевскому району Республики Татарстан.
- Указом Президента Российской Федерации №867 от 1 августа 2003 года Ж.М. Низамова назначена судьей Тукаевского районного суда Республики Татарстан.
- Указом Президента Российской Федерации №90 от 23 февраля 2017 года Ж.М. Низамова назначена заместителем председателя Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан, с 2019 года исполняла обязанности председателя суда.
- Указом Президента Российской Федерации №721 от 20 ноября 2020 года Ж.М. Низамова назначена председателем Елабужского городского суда Республики Татарстан.
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