В Елабуге представили нового председателя горсуда

Нового руководителя Елабужского горсуда Жанну Низамову представили сегодня коллективу начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Халиков и председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.



Кроме судей и работников аппарата в мероприятии участвовали глава района Рустем Нуриев, руководители правоохранительных органов и коллега нового председателя — глава Мензелинского райсуда Искандер Ахмитзянов.

Указ президента РФ о назначении Жанны Низамовой был подписан неделю назад.

В судебной системе она уже 20 лет. До этого 15 лет отслужила в органах внутренних дел Набережных Челнов, в том числе на должности начальника следственного отдела.