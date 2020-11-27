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В Елабуге представили нового председателя горсуда

16:18, 27.11.2020
В Елабуге представили нового председателя горсуда
Фото: usd.tatarstan.ru

Нового руководителя Елабужского горсуда Жанну Низамову представили сегодня коллективу начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Халиков и председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

Кроме судей и работников аппарата в мероприятии участвовали глава района Рустем Нуриев, руководители правоохранительных органов и коллега нового председателя — глава Мензелинского райсуда Искандер Ахмитзянов.

Указ президента РФ о назначении Жанны Низамовой был подписан неделю назад.

В судебной системе она уже 20 лет. До этого 15 лет отслужила в органах внутренних дел Набережных Челнов, в том числе на должности начальника следственного отдела.

Справка

Жанна Масгутовна Низамова

  • Родилась 28 ноября 1967 года в селе Варна Варненского района Челябинской области.
  • Окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
  • Имеет пятый квалификационный класс судьи.
  • Трудовую деятельность начала с 1985 года.
  • С 1986 года служила в органах внутренних дел города Набережные Челны, уволилась в должности начальника следственного отдела.
  • Постановлением Государственного совета Республики Татарстан №380 от 19 октября 2000 года Ж.М. Низамова избрана мировым судьей судебного участка № 2 по Тукаевскому району Республики Татарстан.
  • Указом Президента Российской Федерации №867 от 1 августа 2003 года Ж.М. Низамова назначена судьей Тукаевского районного суда Республики Татарстан.
  • Указом Президента Российской Федерации №90 от 23 февраля 2017 года Ж.М. Низамова назначена заместителем председателя Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан, с 2019 года исполняла обязанности председателя суда.
  • Указом Президента Российской Федерации №721 от 20 ноября 2020 года Ж.М. Низамова назначена председателем Елабужского городского суда Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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