Мобильное приложение Ак Барс Онлайн подтвердило лидерские позиции в рейтинге Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report подвело результаты исследования эффективности мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2020.

Эксперты оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач, доступных в мобильном приложении Ак Барс Банка, что принесло ему второе место в номинации Daily Banking для iOS и третье место в этой же номинации для Android.

Всего аналитики Markswebb Rank & Report изучили 24 мобильных приложения российских банков для iOS и Android.

«Банк третий год сохраняет лидирующие позиции в рейтинге Markswebb. Это говорит о том, что мы идем в ногу со временем, следуем трендам и быстро реагируем на изменение потребностей наших клиентов», — отмечает заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

В приложении у клиентов Ак Барс Банка всегда есть доступ практически ко всем видам банковских услуг, в том числе по управлению счетами, оформлению и погашению кредитов, открытию и пролонгации вкладов, конвертации валют, платежам, переводам. С помощью Ак Барс Онлайн (4+) клиенты банка могут совершать привычные для них операции, не выходя из дома.

В ноябре этого года число пользователей Ак Барс Онлайн выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество активных клиентов мобильного приложения выросло на 29%.

Количество операций, совершенных в приложении Ак Барс Банка выросло в два раза. С начала 2020 года число денежных переводов, в том числе и по системе быстрых платежей, выросло на 62%, а платежей, совершенных в Ак Барс Онлайн, — на 28%. Также клиенты активно оформляют кредиты через мобильное приложение — количество кредитов, выданных через этот канал, увеличилось в два раза.

АК БАРС БАНК (ПАО)



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