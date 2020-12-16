В казанском исполкоме рассказали, что было сделано в городе к 75-летию Великой Победы

В этом году в столице Татарстана реализовали более 50 проектов и мероприятий к 75-летию Великой Победы, рассказал сегодня во время III сессии Казгордумы руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Он напомнил, что более 135 тыс. казанцев ушли на фронт, около 40 тыс. из них не вернулись. Как сообщил докладчик, город стремится создать комфортную среду для ветеранов и знакомить подрастающее поколение с историей страны и республики.

К юбилею Победы в Казани капитально отремонтировали 69 квартир ветеранов, продолжали благоустраивать воинские захоронения, обустроили центральную зону в парке Победы, там же установили памятник советскому солдату, прообразом которого стал Гази Загитов, водрузивший Красное знамя над Рейхстагом.

С 2018 года в рамках общественного проекта «Герои Отечества» в Казани открывают памятные таблички, устанавливают бюсты участникам войны, их именами названы в этом году 10 улиц и одна школа города.

Фото: pixabay.com

Волонтеры в этом году раздали 900 продуктовых наборов ветеранам войны и труженикам тыла. Добровольцы организовали акцию «Ветеран онлайн», они обучают ветеранов общаться друг с другом с помощью Интернета, обучают пользоваться смартфонами, и вручили им 224 мобильных устройства.

Маргарита Головатенко