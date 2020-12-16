Ак Барс Банк вошел в число лауреатов премии «Новые HR практики 2020»

Проект Ак Барс Банка «Искусственный интеллект в обучении» стал лучшим в номинации «С малым бюджетом» ежегодной премии профессионального признания «Новые HR практики 2020». В этой номинации рассматриваются проекты, реализованные с минимальными затратами.



Участники HR-конференции поделились практическими подходами и корпоративными кейсами непростого 2020 года. Говорили о стратегиях, бизнес-моделях, ценностях дистанционной работы в 2021 году.



В этом году свои проекты представили крупнейшие компании, среди которых были «ВКонтакте», «Макдоналдс», «Лента» и другие.



«В 2019 году созданный и обученный командой Ак Барс Банка из трех человек бот без дополнительных затрат обучил 1 100 (21%) сотрудников. В 2020 году обучение через чат-бот прошли 37% сотрудников. Мы прокачали управленческие компетенции руководителей офиса продаж, переговорные навыки продавцов, профессиональные компетенции аналитиков. В период пандемии Ак Барс Банк реализовал два федеральных проекта с помощью мобильного обучения: повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и повышение квалификации работников в возрасте 50 лет и старше. Бот открывает новые возможности для обучения и развития сотрудников банка и их детей», — отмечает Марина Вахтина, руководитель учебного центра Ак Барс Банка.

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