В Казани на маршруты вышли первые новогодние автобусы

Фото: АТП РТ

В Казани на маршруты МУП «ПАТП №2» вышло пять первых новогодних автобусов. Об этом сообщили в АТП РТ.

На маршрутах этого предприятия пассажиров будут встречать водители в костюмах Деда Мороза.



Фото: АТП РТ

Фото: АТП РТ

Ожидается, что украшенные автобусы появятся на всех маршрутах до конца этой недели. Среди экипажей общественного транспорта объявили конкурс на лучшее украшение подвижного состава.

Автобусы украшают шарами, снежинками, игрушками, новогодним дождиком, на стеклах автобусов появились новогодние аппликации с поздравлениями.



Татьяна Леухина