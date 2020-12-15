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Власти Татарстана рассчитывают заработать в 2021 году на продаже услуг госучреждений почти 2,2 млрд рублей

13:34, 15.12.2020
Власти Татарстана рассчитывают заработать в 2021 году на продаже услуг госучреждений почти 2,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план по объемам доходов госучреждений республики на 2021 год. На продаже услуг предполагается заработать не менее 2,19 млрд рублей, рекомендуемый показатель — 5,68 млрд.

Согласно постановлению республиканского правительства, наибольший плановый доход должно принести министерство лесного хозяйства — 806,1 млн рублей. Из них более 685 млн планируется выручить от «реализации товаров народного потребления, круглых лесоматериалов (дров, строительного леса) и пиломатериалов».

Фото: Максим Платонов (архив)

Доходы по линии Главного управления ветеринарии оцениваются на уровне 527,6 млн рублей. Здесь самыми прибыльными должны стать противоэпизоотические мероприятия (112,3 млн), ветеринарно-санитарная экспертиза (114,7 млн) и лабораторно-диагностические исследования (112,9 млн).

Учреждения Минкультуры РТ по плану должны заработать более 403 млн рублей. Доход от продажи билетов на концерты, спектакли и выставки, а также читательских билетов и абонементов должен достигнуть 311,2 млн рублей.

Напомним, в 2021 году доходы татарстанского бюджета прогнозируются на уровне 274,6 млрд рублей. Дефицит составит около 7 млрд рублей.

АналитикаЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
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