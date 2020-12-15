Власти Татарстана рассчитывают заработать в 2021 году на продаже услуг госучреждений почти 2,2 млрд рублей

Кабмин Татарстана утвердил план по объемам доходов госучреждений республики на 2021 год. На продаже услуг предполагается заработать не менее 2,19 млрд рублей, рекомендуемый показатель — 5,68 млрд.

Согласно постановлению республиканского правительства, наибольший плановый доход должно принести министерство лесного хозяйства — 806,1 млн рублей. Из них более 685 млн планируется выручить от «реализации товаров народного потребления, круглых лесоматериалов (дров, строительного леса) и пиломатериалов».

Фото: Максим Платонов (архив)

Доходы по линии Главного управления ветеринарии оцениваются на уровне 527,6 млн рублей. Здесь самыми прибыльными должны стать противоэпизоотические мероприятия (112,3 млн), ветеринарно-санитарная экспертиза (114,7 млн) и лабораторно-диагностические исследования (112,9 млн).

Учреждения Минкультуры РТ по плану должны заработать более 403 млн рублей. Доход от продажи билетов на концерты, спектакли и выставки, а также читательских билетов и абонементов должен достигнуть 311,2 млн рублей.

Напомним, в 2021 году доходы татарстанского бюджета прогнозируются на уровне 274,6 млрд рублей. Дефицит составит около 7 млрд рублей.