Президент Татарстана подписал закон о бюджете республики на 2021 год

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об утверждении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,6 млрд рублей. Дефицит составит 7 млрд рублей.

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В 2022 году доходы бюджета ожидаются в размере 279,7 млрд рублей, в 2023 году — 282,8 млрд рублей. Расходы в 2022 году должны составить 285,8 млрд рублей, дефицит — 6 млрд рублей. В 2023 году расходы бюджета РТ прогнозируются в размере 288,9 млрд рублей, дефицит — 6,1 млрд рублей.

Госсовет Татарстана принял бюджет РТ на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении 26 ноября.



Татьяна Леухина