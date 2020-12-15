В Татарстане завершили расследование дела о взрыве при пожаре на нефтестанции

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мастера ООО «Компания Альп-Высотка» и 51-летнего механика НПС «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье», которых обвиняют во взрыве на заводе «Транснефть» в Альметьевске.

Напомним, взрыв произошел 4 декабря 2019 года на нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе. Во время работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошел хлопок, после чего загорелась нефтесодержащая жидкость. В результате погибли двое рабочих.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По версии следствия, трагедия произошла из-за многочисленных нарушений, допущенных при ведении работ. Рабочие находились внутри резервуара без противогазов, страховочных поясов и веревок и не использовали газовые анализаторы. На них была одежда из синтетики и, кроме того, в резервуаре курили. Обвиняемые не проконтролировали соблюдение требований промышленной безопасности на объекте, передает СУ СК РФ по РТ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Ольга Плешкова