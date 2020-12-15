Землю в казанском поселке Левченко начали расчищать от аварийных домов

Фото: Максим Платонов

Власти Казани начали сносить аварийное жилье в поселке Левченко. По словам жителей, в выходные был снесен трехэтажный жилой дом 7 на улице Рахимова, который был признан аварийным по «старой» республиканской программе.

Строительная техника убрала «макушку» дома, разрушив верхние этажи, однако здание полностью не снесено. Жители думали, что строительная бригада вернется для ликвидации остатков дома, но они ошиблись.

Фото: Максим Платонов

Тем не менее в администрации Кировского и Московского районов сообщили, что до конца года площадка под домом будет расчищена. Однако уверяют, что к застройке этого участка не готовятся.



«Каких-либо эскизов по данной территории в Управление архитектуры и градостроительства не поступало, разработка проекта планировки территории также не ведется», — подтвердили в пресс-службе исполкома.



Не исключено, что очищенную землю городские власти могут выставить на торги.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова