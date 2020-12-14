В Казани прошел рейд по проверке цен в продуктовых магазинах — видео
В Казани сотрудники прокуратуры и антимонопольной службы проверили цены в продуктовых магазинах города. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Они будут проверять всю цепочку ценообразования: оптовиков, перекупщиков и розничное звено.
— Перед Новым годом традиционно цены тихо-тихо начинают подрастать Это мотивируется спросом, а не себестоимостью. Эти моменты мы должны будем проверить. Плюс ко всему мы должны проверить согласованные действия картельного сговора, — сказал замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.
Такие проверки планируется проводить до конца года.
Сегодня аналогичный рейд прошел и в Набережных Челнах.
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