Новости общества

00:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани прошел рейд по проверке цен в продуктовых магазинах — видео

22:45, 14.12.2020
В Казани прошел рейд по проверке цен в продуктовых магазинах — видео
Фото: скриншот

В Казани сотрудники прокуратуры и антимонопольной службы проверили цены в продуктовых магазинах города. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Они будут проверять всю цепочку ценообразования: оптовиков, перекупщиков и розничное звено.

— Перед Новым годом традиционно цены тихо-тихо начинают подрастать Это мотивируется спросом, а не себестоимостью. Эти моменты мы должны будем проверить. Плюс ко всему мы должны проверить согласованные действия картельного сговора, — сказал замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

Такие проверки планируется проводить до конца года.

Сегодня аналогичный рейд прошел и в Набережных Челнах.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем