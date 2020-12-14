Глава Минобрнауки Татарстана объяснил повышение платы за детсад в 2021 году

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин объяснил повышение родительской платы в детских садах со следующего года на 4%.

Для 80% родителей повышение будет на 125 рублей. Для основной массы она составит 3 252 рубля. Хадиуллин напомнил, что родители платят только за присмотр и уход, а это включает в себя питание, содержание детей, кухонных работников. Все остальные расходы покрывает республика. При этом родители не платят за питание, если ребенок не посещает детский сад.

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В ноябре кабмин Татарстана утвердил два постановления, одно устанавливает среднюю плату за присмотр и уход в детсадах, другое — максимальную плату. Оба документа определяют расценки на 2021 год.

