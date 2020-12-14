«Ак Барс» сыграет с «Йокеритом» в матче КХЛ во второй раз за два дня

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча должна была пройти 11 сентября в Хельсинки, но в лиге перенесли игру в столицу Татарстана из-за коронавируса в составе финской команды.

Дубль два. Играем с «Йокеритом»

«Татнефть Арена», Казань

Начинаем в 19:00

Билеты https://t.co/dnW2rU2Rwu

Игру показывают МАТЧ ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/XR8q0TuND9 — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 14, 2020

Это второй матч между «Ак Барсом» и «Йокеритом» за два дня. Накануне казанцы обыграли команду Лаури Марьямяки со счетом 4:1.

В составе «Ак Барса» на лед сможет вернуться нападающий Патрис Кормье, дисквалифицированный на две игры КХЛ за грубый силовой прием в матче с «Металлургом» (3:0) против Михаила Пашнина.

Подробнее о главных событиях прошедшей игровой недели в лиге можно почитать в материале «Реального времени».