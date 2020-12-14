Эрик Гафаров рассказал об «афигенном уикенде» в тюрьме

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров поделился со своими подписчиками в Instagram историей об «афигенном уикенде».



По его словам, за три дня пребывания в тюрьме он прошел 80 тыс. шагов. «У меня на это было 4 квадратных метра. Половину шагов я прошел спиной вперед. Не было питья, еды, туалета, сна, кровати и т.д.», — написал Гафаров.

«Я жив, здоров, бодр и богат, как никогда раньше», — добавил Гафаров.

Напомним, что 11 декабря блогер Андрей Алистаров сообщил об аресте Гафарова. Он заявил, что Эрик подозревается в совершении преступления на территории Турции, а не за финансовую пирамиду, которую он организовал в России.



Татьяна Демина