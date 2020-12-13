«Ак Барс» дома обыграл «Йокерит» в дебютном матче Мерфи за команду

«Ак Барс» дома обыграл финский «Йокерит» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанцев по шайбе забросили Воронков, Емец, Да Коста и Петров, который отметился голом в пустые ворота. У финнов отличился Енсен в начале третьего периода.

Этот матч стал дебютным для защитника Мерфи в составе «Ак Барса» после перехода из «Куньлуня».

«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы:

1:0 Воронков (Петров, Мерфи, 8:34)

2:0 Емец (Воронков, Педан, 17:32)

2:1 Енсен (Хаапала, Савинайнен, 44:57)

3:1 Да Коста (Доус, Яруллин, 58:14)

4:1 Петров.