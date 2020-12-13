«Ак Барс» дома обыграл «Йокерит» в дебютном матче Мерфи за команду
«Ак Барс» дома обыграл финский «Йокерит» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанцев по шайбе забросили Воронков, Емец, Да Коста и Петров, который отметился голом в пустые ворота. У финнов отличился Енсен в начале третьего периода.
Пять подряд #MadeInTatarstan— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 13, 2020
Отчёт https://t.co/3WUHKSeFam pic.twitter.com/cOFEKj1oDn
Этот матч стал дебютным для защитника Мерфи в составе «Ак Барса» после перехода из «Куньлуня».
«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы:
1:0 Воронков (Петров, Мерфи, 8:34)
2:0 Емец (Воронков, Педан, 17:32)
2:1 Енсен (Хаапала, Савинайнен, 44:57)
3:1 Да Коста (Доус, Яруллин, 58:14)
4:1 Петров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым