В Казани пройдет выставка теневых театров XIX века

В Казани в четверг, 17 декабря, в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется новогодняя выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь». На ней представят первые проекционные приборы, которые раньше назывались волшебными фонарями, оригинальные стеклянные слайды ручной работы, теневые театры XIX века и другие оптические игрушки.

Посетители выставки смогут узнать, как выглядели первые проекторы, как их изобрели, как они развивались и усложнялись. Кроме приборов XIX века на выставке можно будет увидеть старые советские диапроекторы, а также игрушечные проекторы из других стран, которые завершат экспозицию. Будет показано более пятидесяти экспонатов. Коллекция демонстрируется публике впервые, большинство экспонатов привезены из США и Европы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Особенность выставки — коллекция, которая состоит из более чем десяти интерактивных аппаратов. Посетители смогут перемещать слайды и прокручивать ручки, воспроизводя эффекты старинных проекционных иллюзий, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Выставка откроется 17 декабря 2020 года и продлится до 31 января 2021-го.

На прошлой неделе в Казани открылась выставка «Иноземье» экс-чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой. Проект был создан специально для Казани — художница работала два месяца над живописными полотнами, графикой, фотографиями и бронзовыми скульптурами, которые заняли два этажа в Галерее современного искусства при Госмузее изобразительных искусств РТ.



Татьяна Леухина