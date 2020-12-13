В России за последние сутки подтвердилось 28 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 2 653 928 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



За последние сутки выздоровели 20 277 человек, всего — 2 106 235 человек. Также за сутки умерли 488 пациентов. За весь период — 46 941 человека.

Напомним, вчера в России было зарегистрировано 28 585 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко