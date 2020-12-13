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В России за последние сутки подтвердилось 28 тысяч новых случаев коронавируса

11:06, 13.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки подтвердилось 28 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 2 653 928 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 20 277 человек, всего — 2 106 235 человек. Также за сутки умерли 488 пациентов. За весь период — 46 941 человека.

Напомним, вчера в России было зарегистрировано 28 585 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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