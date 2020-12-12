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В России за сутки выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса

11:10, 12.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших — 2 625 848 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 26 118 человек, всего — 2 085 958 человек.

Также за сутки умерли 560 пациентов. За весь период — 46 453 человека.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 28 585 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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