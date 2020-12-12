В России за сутки выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших — 2 625 848 человек, сообщает федеральный оперштаб.



За последние сутки выздоровели 26 118 человек, всего — 2 085 958 человек.

Также за сутки умерли 560 пациентов. За весь период — 46 453 человека.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 28 585 человек.

Маргарита Головатенко