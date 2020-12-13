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В Казани эвакуировали машину водителя, скрывшегося с места аварии

08:59, 13.12.2020

В казанском поселке Новые Салмачи эвакуировали автомобиль водителя, устроившего аварию и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщается в одном из сообществ города в соцсети Instagram.

По сообщению соцсетей, водитель задел припаркованный у магазина автомобиль. Водитель был нетрезв. Неизвестно, есть ли пострадавшие и пойман ли злоумышленник.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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