В Казани эвакуировали машину водителя, скрывшегося с места аварии

В казанском поселке Новые Салмачи эвакуировали автомобиль водителя, устроившего аварию и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщается в одном из сообществ города в соцсети Instagram.



По сообщению соцсетей, водитель задел припаркованный у магазина автомобиль. Водитель был нетрезв. Неизвестно, есть ли пострадавшие и пойман ли злоумышленник.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки.

Маргарита Головатенко