Пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки

Фото: Максим Платонов (архив)

На дороге Казань — Куюки автомобиль сбил пешехода. Судя по сообщениям в соцсетях, человек погиб.

«Произошло это около поворота на Новые Салмачи. Из-за отсутствия освещения страдают и водители и пешеходы», — пишет автор.

В комментариях пользователи стали отмечать аккаунты президента РТ Рустама Минниханова и его пресс-службы, а также ГИБДД Татарстана и транспортной прокуратуры. Жители Салмачей просят организовать освещение на этом участке дороги.