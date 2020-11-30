Новости происшествий

23:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки

22:24, 30.11.2020
Пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки
Фото: Максим Платонов (архив)

На дороге Казань — Куюки автомобиль сбил пешехода. Судя по сообщениям в соцсетях, человек погиб.

«Произошло это около поворота на Новые Салмачи. Из-за отсутствия освещения страдают и водители и пешеходы», — пишет автор.

В комментариях пользователи стали отмечать аккаунты президента РТ Рустама Минниханова и его пресс-службы, а также ГИБДД Татарстана и транспортной прокуратуры. Жители Салмачей просят организовать освещение на этом участке дороги.

ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем