Пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки
На дороге Казань — Куюки автомобиль сбил пешехода. Судя по сообщениям в соцсетях, человек погиб.
«Произошло это около поворота на Новые Салмачи. Из-за отсутствия освещения страдают и водители и пешеходы», — пишет автор.
В комментариях пользователи стали отмечать аккаунты президента РТ Рустама Минниханова и его пресс-службы, а также ГИБДД Татарстана и транспортной прокуратуры. Жители Салмачей просят организовать освещение на этом участке дороги.ПроисшествияАвто Татарстан
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