Топовый автоблогер высоко оценил электромобиль «Кама-1» от КАМАЗа

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Популярный российский автоблогер Константин Заруцкий на своем YouTube-канале AcademeG оценил электромобиль «Кама-1» от КАМАЗа, разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).



По мнению блогера, автомобиль опережает время, если сравнивать его с аналогами — «навороченная» комплектация, как у «Кама-1» у конкурентов будет стоить порядка 5-6 млн рублей, тогда как заявленная цена «Кама-1» — чуть больше миллиона рублей. Заруцкий выразил мнение, что для окупаемости модели производителю необходимо выпускать ее тиражом от 20 тысяч экземпляров в год.

«Это будет одна из самых маленьких машин в мире с задним приводом, при этом энерговооруженность у нее составляет 230 лошадиных сил. Редко, когда возникают отечественные проекты, которые прямо сразу хочется купить», — сказал Заруцкий.

Блогер похвалил и внешний вид автомобиля: «Нет такой серийной машины на сегодня, которая была бы настолько идеально по стилю сделана».

Ранее «Реальное время» публиковало материал об электромобиле «Кама-1».

Маргарита Головатенко