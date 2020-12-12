«Уфа» на выезде проиграла аутсайдеру РПЛ волгоградскому «Ротору»
«Уфа» на выезде проиграла волгоградскому «Ротору» (0:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте встречи. Автором гола стал экс-игрок «Рубина» Камиль Муллин, отличившийся с передачи Сергея Макарова.
«Уфа» доигрывала матч в меньшинстве. За 5 минут до пропущенного гола за вторую желтую карточку с поля был удален защитник уфимцев Григорий Морозов.
После этой победы в активе «Ротора» стало 11 очков, волгоградцы продолжают замыкать турнирную таблицу РПЛ. На счету «Уфы» осталось 13 очков и команда Рашида Рахимова занимает 14-ю строчку в чемпионате.
«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол:
1:0 — 78, Муллин (Макаров).
СпортФутбол
Победа!— CК «Ротор» (@RotorOfficial) December 12, 2020
Тинькофф Российская Премьер-Лига 2020/21.
18 тур. 12 декабря 2020 года.
«Ротор» — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Муллин, 78
г. Волгоград, стадион «Волгоград Арена» pic.twitter.com/KraoLuz249
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