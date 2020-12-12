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«Уфа» на выезде проиграла аутсайдеру РПЛ волгоградскому «Ротору»

16:26, 12.12.2020 1
«Уфа» на выезде проиграла аутсайдеру РПЛ волгоградскому «Ротору»
Фото: vk.com/fc.rotor

«Уфа» на выезде проиграла волгоградскому «Ротору» (0:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте встречи. Автором гола стал экс-игрок «Рубина» Камиль Муллин, отличившийся с передачи Сергея Макарова.

«Уфа» доигрывала матч в меньшинстве. За 5 минут до пропущенного гола за вторую желтую карточку с поля был удален защитник уфимцев Григорий Морозов.

После этой победы в активе «Ротора» стало 11 очков, волгоградцы продолжают замыкать турнирную таблицу РПЛ. На счету «Уфы» осталось 13 очков и команда Рашида Рахимова занимает 14-ю строчку в чемпионате.

«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол:
1:0 — 78, Муллин (Макаров).

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:37
    да уж. высокий уровень менеджмента уфимского клуба. спасибо ростислав мурзагулов, вы все делаете для того, чтобы уфа вылетела в фнл.
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