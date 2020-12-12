«Уфа» на выезде проиграла аутсайдеру РПЛ волгоградскому «Ротору»

«Уфа» на выезде проиграла волгоградскому «Ротору» (0:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте встречи. Автором гола стал экс-игрок «Рубина» Камиль Муллин, отличившийся с передачи Сергея Макарова.

«Уфа» доигрывала матч в меньшинстве. За 5 минут до пропущенного гола за вторую желтую карточку с поля был удален защитник уфимцев Григорий Морозов.

После этой победы в активе «Ротора» стало 11 очков, волгоградцы продолжают замыкать турнирную таблицу РПЛ. На счету «Уфы» осталось 13 очков и команда Рашида Рахимова занимает 14-ю строчку в чемпионате.

«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол:

1:0 — 78, Муллин (Макаров).