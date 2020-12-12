Супруга Гафта назвала причину смерти актера

Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Гафт перенес заболевание в 2019 году, после чего ему потребовалась длительная реабилитация.

«Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — передает «Пятый канал» слова Остроумовой.

Фото: wikimedia.org

Артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря, пишет ТАСС.

О смерти Гафта стало известно сегодня. Он умер на 86-м году жизни.



Гафт сыграл в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита», «Визит дамы» и многих других. Актер работал в театре «Современник».

Татьяна Леухина