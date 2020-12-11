Мишустин поручил стабилизировать цены на социально значимые товары

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития РФ проработать до 21 декабря проект по созданию системы мониторинга цен на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Помимо этого до 15 января 2021 года Минсельхоз РФ и Минфин РФ должны предоставить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В частности, в этой работе планируется задействовать онлайн-кассы, передающие данные о продажах в ФНС в режиме реального времени.

Сообщается, что Мишустин лично проконтролирует ситуацию с ценами на социально значимые товары.

На данный момент имеется необоснованный рост цен на базовые продукты питания: сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Напомним, что Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты.



Татьяна Демина