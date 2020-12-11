У жителя Казани изъяли 30 бутылок нелегального коньяка

В Казани полицейские изъяли у 26-летнего местного жителя 30 полулитровых бутылок коньяка. Мужчина продавал их, не имея соответствующей лицензии.

Обнаруженный алкоголь отправлен на экспертизу, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: 16.мвд.рф

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 180 тыс. рублей.

В ноябре полиции Казани изъяла у местного жителя 41,6 литров спиртосодержащей жидкости предназначенной для продажи, на которую отсутствовала лицензия.



Татьяна Демина