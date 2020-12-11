У жителя Казани изъяли 30 бутылок нелегального коньяка
В Казани полицейские изъяли у 26-летнего местного жителя 30 полулитровых бутылок коньяка. Мужчина продавал их, не имея соответствующей лицензии.
Обнаруженный алкоголь отправлен на экспертизу, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 180 тыс. рублей.
В ноябре полиции Казани изъяла у местного жителя 41,6 литров спиртосодержащей жидкости предназначенной для продажи, на которую отсутствовала лицензия.
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