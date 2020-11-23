У жителя Казани изъяли более 40 литров нелегального спирта

В Казани сотрудники полиции изъяли 41,6 спиртосодержащей жидкости предназначенной для реализации. Мужчина продавал алкоголь без лицензии.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, нелегальная продукция была обнаружена в торговом павильоне на улице Сыртлановой. Сбытом спирта занимался 56-летний житель Казани.

Фото: 16.мвд.рф (архивное фото)

Напомним, что в начале сентября в Татарстане полицейские задержали нелегальных поставщиков этилового спирта. Из оборота изъяли более 17 тонн спирта и фальсифицированной алкогольной продукции.



Татьяна Демина