У жителя Казани изъяли более 40 литров нелегального спирта
В Казани сотрудники полиции изъяли 41,6 спиртосодержащей жидкости предназначенной для реализации. Мужчина продавал алкоголь без лицензии.
Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, нелегальная продукция была обнаружена в торговом павильоне на улице Сыртлановой. Сбытом спирта занимался 56-летний житель Казани.
Напомним, что в начале сентября в Татарстане полицейские задержали нелегальных поставщиков этилового спирта. Из оборота изъяли более 17 тонн спирта и фальсифицированной алкогольной продукции.
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