«Ак Барс» дома разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома разгромно обыграл минское «Динамо» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы забросили в ворота гостей 7 шайб, 2 из которых пришлись на меньшинство. При этом авторами голов стали семь разных хоккеистов «Ак Барса», а счет был открыт вернувшимся в состав после травмы Артемом Галимовым.

Первый матч за 2 месяца = первый гол спустя 2 месяца! Артём Галимов великолепно вернулся в состав после травмы pic.twitter.com/EL4elZ7m71 — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 11, 2020

Это уже четвертая победа казанцев в рамках КХЛ. Ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Нефтехимик» (6:1), «Автомобилист» (2:0) и «Металлург» (3:0). «Барсы» продолжают лидировать в Восточной конференции.

«Ак Барс» — «Динамо» Минск — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)

Голы:

1:0 Галимов (Петров, 05:31);

2:0 Зарипов (Воронков, Яруллин, 11:58, 5х4);

3:0 Лукоянов (Глухов, 25:12, 4х5);

3:1 Фальковский (Шарангович, Мерфи, 35:14, 4х4);

4:1 Петров (Дыняк, 38:58, 4х5);

5:1 Юдин (Дыняк, 48:07);

6:1 Да Коста (Педан, Журавлев, 54:59, 5х4);

6:2 Лодня (58:05, 5х4);

7:2 Доус (Да Коста, Тихонов, 59:00).