Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Подмосковья продлили ограничительные меры до 12 января

20:20, 11.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Подмосковья продлили ограничительные меры до 12 января
Фото: realnoevremya.ru

В Подмосковье продлили меры по предотвращению распространения СOVID-19 до 12 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области, сообщает «РИА Новости».

С 14 декабря режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Подмосковье будет носить рекомендательный характер.

Помимо этого в новогодние праздники для посещения заведений общепита требуется предоставить справку от отсутcтвии COVID-19. Аналогичное подтверждение состояния здоровья необходимо предоставить гражданам и при заселении в гостиницы региона с 28 декабря по 15 января.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Москве ограничительные меры продлили до 15 января 2021 года.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем