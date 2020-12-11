Власти Подмосковья продлили ограничительные меры до 12 января
В Подмосковье продлили меры по предотвращению распространения СOVID-19 до 12 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области, сообщает «РИА Новости».
С 14 декабря режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Подмосковье будет носить рекомендательный характер.
Помимо этого в новогодние праздники для посещения заведений общепита требуется предоставить справку от отсутcтвии COVID-19. Аналогичное подтверждение состояния здоровья необходимо предоставить гражданам и при заселении в гостиницы региона с 28 декабря по 15 января.
Напомним, что в Москве ограничительные меры продлили до 15 января 2021 года.
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