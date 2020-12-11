Репортаж телеканала ТНВ стал лучшим на конкурсе «ТЭФИ-Капитал»

Репортаж журналиста Тимур Бикмурзина на телеканале ТНВ в еженедельной аналитической программе «7 дней» признан победителем телевизионного конкурса «ТЭФИ-Капитал-2020». Церемония награждения проходит сегодня в Уфе.

Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал» проходит в Уфе с 10 по 12 декабря. Цель премии — поощрение наиболее ярких телевизионных программ и тележурналистов, освещающих темы бизнеса и предпринимательства на российском телевидении. В этом году на конкурс поступила 171 работа, в финале оказались 27 работ в 9 номинациях.

Татьяна Леухина