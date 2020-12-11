В Минтруда Татарстана рассказали о выходных днях в новогодние праздники

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разъяснило, как татарстанцы будут отдыхать в новогодние праздники.

Так, 31 декабря 2020 года, в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, предпраздничный день, и продолжительность работы в этот день сокращается на один час.

Если работники предприятия выходят на работу 26 декабря, с предоставлением дня отдыха 31 декабря, необходимо учесть, что продолжительность рабочего дня 26 декабря сокращается на один час.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Минтруда РТ отметили, что, согласно распоряжению президента РТ, руководителям организации предлагается рассмотреть возможность привлечения работников к работе в выходной день, 26 декабря. А согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В 2021 году нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают с выходными днями — субботой и воскресеньем. В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2021 году, Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» от 10.10.2020 № 1648 выходные дни перенесены:

с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября;

с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря.

Таким образом, в январе 2021 года при пятидневной рабочей неделе дни 1—10 января — дни отдыха.

В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем 4 декабря.

Татьяна Леухина