«Зенит-Казань» обыграл «Любляну» в матче Лиги чемпионов
«Зенит-Казань» обыграл словенскую «Любляну» (3:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов по волейболу.
Казанцы легко победили в первом сете, после чего словенцы навязали борьбу. В итоге команда Владимира Алекно проиграла во второй партии, а в двух следующих с трудом добилась победы.
Самым результативным в составе казанцев стал Максим Михайлов, набравший 20 очков.
После этого матча «Зенит-Казань» возглавил свою группу. В активе казанцев три победы (польскому клубу «Ястжембски» засчитано техническое поражение) в трех матчах.
«Зенит-Казань» (Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:1 (25:16, 19:25, 25:23, 28:26).
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