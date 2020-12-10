«Зенит-Казань» обыграл «Любляну» в матче Лиги чемпионов

«Зенит-Казань» обыграл словенскую «Любляну» (3:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов по волейболу.

Казанцы легко победили в первом сете, после чего словенцы навязали борьбу. В итоге команда Владимира Алекно проиграла во второй партии, а в двух следующих с трудом добилась победы.

Самым результативным в составе казанцев стал Максим Михайлов, набравший 20 очков.

После этого матча «Зенит-Казань» возглавил свою группу. В активе казанцев три победы (польскому клубу «Ястжембски» засчитано техническое поражение) в трех матчах.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:1 (25:16, 19:25, 25:23, 28:26).

Фото: zenit-kazan.com



