Журнал Time впервые назвал «Ребенка года»

Журнал Time, вдохновившись Гретой Тунберг, будет ежегодно выбирать «Ребенка года». В этом году первой в номинации стала 15-летняя изобретательница Гитанджали Рао.

Американка индийского происхождения получила это звание за изобретение мобильного устройства для обнаружения примеси свинца в питьевой воде, сообщает издание.

Кроме того, она разработала программу, которая должна определять признаки кибербуллинга.

Голосование за «Человека года» еще идет.

Напомним, в прошлом году Грета Тунберг была признана «Человеком года». Шведская школьница оказалась самой молодой номинанткой на это звание.