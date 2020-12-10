Старейшую мечеть Татарстана откроют после реставрации

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В пятницу, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов откроет восстановленную мечеть XVIII века в селе Нижнее Береске Атнинского района. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.



С ее слов, мечеть была построена в 1769 году — на год раньше, чем казанская мечеть «Марджани», то есть она является старейшей в Татарстане. Мечеть построена в стиле петербургского барокко и обладает статусом объекта культурного значения регионального значения.

«Считается первой кирпичной мечетью Заказанья. После 200-летнего перерыва в развитии монументального зодчества татар», — отметила Галимова.

Реставрация двухэтажного здания началась в 2014 году, инициатором этого стал имам-хатыб села.