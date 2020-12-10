В Счетной палате предложили усовершенствовать налог для самозанятых

В Счетной палате заявили, что налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых нуждается в усовершенствовании. От аудиторов поступило предложение о необходимости дополнительных стимулов для налогоплательщиков.



Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин сообщил о предложении регулирования статуса самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами — это позволит предоставить равные возможности в доступе к мерам поддержки и получении кредита.

Есть предложение по вводу специального коэффициента-дефлятора при определении верхнего предела суммы доходов для налогоплательщиков — это, в свою очередь, даст возможность учитывать процессы инфляции.

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Ранее сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых.

Маргарита Головатенко