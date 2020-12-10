«Локомотив» проиграл в гостях «Баварии» и вылетел из еврокубков

«Локомотив» проиграл в гостях немецкой «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Авторами голов в составе «Баварии» стали Никлас Зюле и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

После этого поражения в активе «Локомотива» осталось 3 набранных очка. Команда Марко Николича заняла четвертое место в группе А и выбыла из розыгрыша еврокубков в сезоне-2020/21.

«Бавария» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (0:0)

Голы:

1:0 — 63, Зюле (Дуглас Коста);

2:0 — 80, Шупо-Мотинг (Гнабри).