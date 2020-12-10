«Локомотив» проиграл в гостях «Баварии» и вылетел из еврокубков
«Локомотив» проиграл в гостях немецкой «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Оба мяча были забиты во втором тайме. Авторами голов в составе «Баварии» стали Никлас Зюле и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
После этого поражения в активе «Локомотива» осталось 3 набранных очка. Команда Марко Николича заняла четвертое место в группе А и выбыла из розыгрыша еврокубков в сезоне-2020/21.
«Бавария» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (0:0)
Голы:
1:0 — 63, Зюле (Дуглас Коста);
2:0 — 80, Шупо-Мотинг (Гнабри).
СпортФутбол
Всё. Уступаем @FCBayern в Мюнхене #UCL | #БаварияЛоко 2:0 pic.twitter.com/8COvfuAuwG— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2020
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