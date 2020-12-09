В Алькеевском районе РТ проходит первенство России по водному поло среди юношей — видео
В бассейне деревни Базарные Матаки Алькеевского района РТ проходит первенство России по водному поло среди юношей до 17 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В соревнованиях принимают участие и команды из Татарстана. В частности, сборная РТ «Актай» по водному поло среди девушек.
В первый день соревнований татарстанский «Актай» победил соперников из Новосибирска и Красноярска. После юношей в борьбу за первенство вступят команды девушек.
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